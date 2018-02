Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

2,672 EUR -1,44% (12.02.2018, 13:31)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (12.02.2018/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF), senkt aber das Kursziel von 3,60 auf 3,50 Euro.Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2017/18, das durch Währungseffekte und die US-Steuerreform belastet gewesen sei, sei umsatz- eund ergebnisseitig durchweg hinter seinen Erwartungen geblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der freie Cashflow sei aber positiv gewesen, was zu einer weiteren Reduzierung der Nettoverschuldung geführt habe. Der Ende Dezember teilweise gesenkt Ergebnisausblick sei bestätigt worden. Diermeier habe seine EPS-Prognosen nach unten revidiert. Er erwarte eine erfolgreiche Umsetzung der Konzernstrategie.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 3,60 auf 3,5 Euro reduziert. (Analyse vom 12.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,67 EUR -0,60% (12.02.2018, 13:20)