Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (07.07.2017/ac/a/nw)

Münster (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Druckmaschinenbauers habe nach einer einzigen negativen Analysteneinschätzung (Hauck & Aufhäuser) deutlich korrigiert. Das Ausbruchszenario sei allerdings noch intakt. Entscheidend werde dabei sein, in welchem Tempo Heidelberger Druckmaschinen Fortschritte erzielen könne. Der Ausblick für das Jahr 2017/18 sei eher mau gewesen, richtig Fahrt aufnehmen wolle der Konzern erst ab der Folgeperiode.Sobald sich jedoch zeige, dass die Strategie des Managements greife und sogar - entgegen der Meinung von Hauck & Aufhäuser - ein Übertreffen der Mittelfristziele möglich werde, dürfte die günstig bewertete Heidelberger Druckmaschinen-Aktie einen nachhaltigen Aufwärtstrend etablieren.Wer aktuell, am Scheideweg zwischen Seitwärtsstagnation und Aufwärtstrend, in die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie investiere, setze darauf, dass die nächsten Meldungen die Hoffnungen auf eine höhere Dynamik stützen würden, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2017)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,645 EUR -0,23% (07.07.2017, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,654 EUR -0,38% (07.07.2017, 11:34)