Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt.

(24.08.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analyst Michael Junghans von ODDO BHF:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Michael Junghans von ODDO BHF die Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) weiterhin zum Kauf.Die Heidelberger Druckmaschinen AG habe einen guten Start in das neue Geschäftsjahr gehabt. Im ersten Fiskalquartal seien es bei den Umsätzen und den Margen zu einer Verbesserung gekommen. Die EBITDA-Marge sei gegenüber dem Vorjahr deutlich von 0,2% auf 2,8% geklettert.Der Quartalsbericht signalisiere, dass die Heidelberger Druckmaschinen AG auf Kurs sei die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, so die Analysten von ODDO BHF. Analyst Michael Junghans hält am Kursziel von 3,30 EUR fest.Die Analysten vom ODDO BHF bestätigen in ihrer Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse das Votum "buy".XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,04 EUR +0,76% (24.08.2017, 14:53)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:3,04 EUR +0,90% (24.08.2017, 15:08)