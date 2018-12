Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (06.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu halten.Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie habe Ende November mitgeteilt, dass die Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern in den ersten neun Monaten 2018 ein Umsatzplus von nominal 9,3% hätten verbuchen können. Für den September 2018 habe der Verband sogar einen Umsatzzuwachs in Höhe von 9,5% trotz eines Arbeitstages weniger im Vergleich zum Vorjahresmonat gemeldet. Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe hätten in den ersten neun Monaten 2018 um 8,5% ausgebaut werden können, im Monat September sogar um 11,4%. Auch im Vergleich zum Vormonat hätten die Aufträge nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigt) um 3,6% zugenommen.Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, rechne für 2018 weiterhin mit der Fertigstellung von rund 300.000 Wohnungen. In den ersten neun Monaten 2018 sei der Bau von 135.300 Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt worden, was einem Plus von 8,3% bzw. 10.330 Wohnungen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspreche.Der HeidelbergCement-Konzern habe den Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 um 2,9% auf EUR 13,375 Mrd. erhöht. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter habe von EUR 768,3 Mio. auf EUR 914,6 Mio. zugenommen. Der Vorstand habe am 18.10.2018 eine "Gewinnwarnung" veröffentlicht. Seinerzeit sei der Ausblick für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen auf vergleichbarer Basis (d.h. bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte) für das Jahr 2018 auf einen Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich angepasst worden (zuvor: Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich).Wenngleich die Bauunternehmen stark ausgelastet seien, schmelze der Bestand an Aufträgen kaum ab. Die Firmen würden von dem niedrigen Zinsumfeld profitieren. Sorgen mache sich die Branche allerdings um anhaltend hohe Rohstoff- und Energiepreise. Mit Blick auf die gute Verfassung der internationalen Baukonjunktur würden die Geschäftsaussichten für die europäischen Baukonzerne recht passabel bleiben. Die Branchenunternehmen erachte Schwope nach wie vor als angemessen bewertet und bestätige für den Bau-Sektor das Rating "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HeidelbergCement AG": Keine vorhanden.