62,76 EUR +2,02% (31.01.2022, 22:26)



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (01.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement habe mit seinen Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 besser abgeschnitten als zuletzt selbst erwartet. Auch die aktuellen Erwartungen von Finanzanalysten seien übertroffen worden, wie HeidelbergCement heute Abend überraschend in Heidelberg mitgeteilt habe.Der vorläufige Umsatz im Geschäftsjahr 2021 liege voraussichtlich in einer Größenordnung von 18,7 Milliarden Euro. Dies entspreche einer Steigerung von etwa acht Prozent gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis (vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten). HeidelbergCement habe für das Jahr 2021 einen leichten Anstieg des Umsatzes vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten in Aussicht gestellt.Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe voraussichtlich 3,875 Milliarden Euro erreicht - was eine Steigerung von etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Basis bedeute. Hier habe HeidelbergCement einen "starken Anstieg" erwartet. Finanzanalysten hätten hier laut einer von HeidelbergCement in Auftrag gegebenen Umfrage mit 3,826 Milliarden Euro gerechnet.Charttechnisch sei die HeidelbergCement-Aktie nach dem Rutsch der vergangenen zwei Wochen angeschlagen. Ein neues Kaufsignal würde erst mit einem Sprung über den Bereich von 65 bis 66 Euro generiert werden, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur HeidelbergCement-Aktie. (Analyse vom 31.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link