XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

53,08 EUR +1,92% (17.05.2022, 11:21)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

53,18 EUR +1,72% (17.05.2022, 11:35)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (17.05.2022/ac/a/d)





Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Sandbar Asset Management steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der HeidelbergCement AG moderat:Die Shortseller von Sandbar Asset Management erweitern ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Die Finanzprofis von Sandbar Asset Management mit Sitz in London, England, haben am 16.05.2022 ihre Short-Position von 0,77% auf 0,81% der HeidelbergCement AG-Aktien ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der HeidelbergCement AG:0,57% Millennium Capital Partners LLP (12.05.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der HeidelbergCement AG: mindestens 1,38%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: