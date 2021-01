Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

67,80 EUR +0,21% (14.01.2021, 17:53)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

67,44 EUR -0,15% (14.01.2021, 17:37)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol Deutschland: HEI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (14.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol Deutschland: HEI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Im Schatten von Highflyern wie Tesla oder Plug Power habe sich zuletzt auch die Aktie von HeidelbergCement stark entwickelt. Die Papiere des Baustoffkonzerns seien alleine angesichts des Geschäftsmodells zwar weit weniger dynamisch. Seit dem Corona-Tief habe sich die Aktie aber auch mehr als verdoppelt.Für Berenberg sei der DAX -Titel aber auch auf dem aktuellen Niveau noch ein Top-Pick. Grundsätzlich bremse Analyst Harry Goad die Euphorie rund um die Baustoffindustrie allerdings. Die aktuellen Marktprognosen und Bewertungsmultiplikatoren würden zu viel Optimismus für die Nach-Corona-Zeit implizieren. Er rechne damit, dass die globalen Bauausgaben dieses Jahr unterdurchschnittlich ausfallen würden. HeidelbergCement halte er allerdings für den attraktivsten Wert in der Branche. Sein Kursziel laute 75 Euro und liege damit noch immer mehr als zehn Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Einstufung laute entsprechend "buy".Durch die staatlichen Konjunkturprogramme sollte Geld in die Baubranche fließen. Gerade in den USA dürfte Joe Biden viel investieren, davon sollte auch HeidelbergCement profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: