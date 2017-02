ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (16.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktie legt Verschnaufpause ein - AktienanalyseAuf den ersten Blick sieht das gar nicht mal schlecht aus. HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) konnte seinen Umsatz im abgelaufenen Jahr um 13 Prozent auf 15,2 Mrd. Euro steigern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Beim operativen Ergebnis habe es einen Sprung um sieben Prozent auf zwei Mrd. Euro gegeben. Allerdings resultiere das gute Ergebnis größtenteils aus der Übernahme von Italicementi. Ohne Zukäufe habe es einen leichten Umsatzrückgang von zwei Prozent gegeben. Und auch das operative Ergebnis sei auf vergleichbarer Basis nur um drei Prozent vorangekommen. Entsprechend enttäuscht hätten Anleger reagiert. Zu bedenken gelte allerdings, dass der DAX-Wert in den vergangenen Monaten eine kleine Rally aufs Parkett gelegt habe. Eine Verschnaufpause ist da durchaus nichts Ungewöhnliches, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2017)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:85,75 EUR -1,06% (16.02.2017, 15:46)Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:85,60 EUR -1,35% (16.02.2017, 15:53)