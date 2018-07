Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

72,58 EUR +0,03% (09.07.2018, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

72,66 EUR +0,14% (09.07.2018, 10:53)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (09.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Trotz des verhaltenen Starts in das Geschäftsjahr 2018 durch das eher schwache erste Quartal habe HeidelbergCement seine Prognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt. Parallel hierzu sei es zwischen April und Juni 2018 zu verstärkten Insiderkäufen seitens des Managements gekommen. Die bestätigte Prognose im Rahmen der Q1-Zahlen-Veröffentlichung, in Kombination mit der Tatsache, dass im laufenden Geschäftsjahr bereits einige Insiderkäufe vermeldet worden seien, würden nach Erachten der Analysten ein positives Signal für die zukünftige Entwicklung der HeidelbergCement-Aktie liefern.Die HeidelbergCement AG gehöre weltweit zu den größten Baustoffunternehmen. Die Kernaktivitäten der Gesellschaft würden die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagsstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe für die Herstellung von Beton umfassen. Zudem werde die Produktpalette maßgeblich durch die nachgelagerten Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Des Weiteren biete HeidelbergCement Dienstleistungen wie z.B. den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg an.HeidelbergCement sei es in der Vergangenheit gelungen nahezu stetig zu wachsen und von dem anhaltenden Bauboom zu profitieren. Hierbei hätten auch M&A-Aktivitäten (Italcementi 2016) das Wachstum zusätzlich unterstützen können. So sei der Konzernumsatz von 13,94 Mrd. EUR in 2013 auf 17,27 Mrd. EUR in 2017 gestiegen. Parallel hierzu habe auch das Betriebsergebnis von 1,61 Mrd. EUR (2013) auf 2,19 Mrd. (2017) ausgebaut werden können. Durch die Übernahme des italienischen Wettbewerbers Italcementi in 2016 sei HeidelbergCement zur weltweiten Nummer 1 bei Zuschlagsstoffen, zur Nummer 2 bei Zement und zur Nummer 3 bei Transportbeton aufgestiegen. Somit habe das Baustoffunternehmen seine gute Marktposition weiter stärken können.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe die Gesellschaft ihre positive Geschäftsentwicklung weiter fortsetzen können. So sei der Umsatz um 13,8% auf 17,27 Mrd. EUR (VJ: 15,17) und das EBIT um 13,5% auf 2,19 Mrd. EUR (VJ: 1,93 Mrd. EUR) gestiegen. Noch deutlicher habe der Jahresüberschuss mit einem Anstieg von 39,7% auf 917,70 Mio. EUR zulegen können (VJ: 657,0 Mio. EUR). Maßgeblich für diese gute Performance sei die erfolgreiche Integration der Italcementi und die starke operative Entwicklung, insbesondere aufgrund des erfolgreichen Managements der Energiekosten und der Programme zur Effizienz- und Margensteigerung gewesen. Durch die Übernahme von Italcementi hätten zwischen 2016 und 2017 Synergien in Höhe von 513 Mio. EUR gehoben werden können, demgegenüber hätten Einmalkosten von rund 345 Mio. EUR (Integrationskosten) gestanden. Das Synergieziel der Gesellschaft sei von 470 Mio. EUR auf 550 Mio. EUR bis Ende 2018 erhöht worden.Das Unternehmen plane für das laufende Geschäftsjahr den Umsatz und das operative Ergebnis (EBIT) moderat zu steigern (vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten). Konkret solle das EBIT um drei bis neun Prozent zulegen nach 2,19 Mrd. in 2017. Für den Jahresüberschuss werde ein Wachstum von mindestens 10,0% angepeilt, das heiße ein Anstieg auf mindestens 1,01 Mrd. EUR (VJ: 917,7 Mio. EUR).Ausgehend vom erwarteten (konservativen) 2018er Ergebnis je Aktie in Höhe von ca. 5,10 EUR ergebe sich auf Basis des aktuellen Aktienkurses ein attraktives KGV-Multiple von gerade einmal 14,2. Vor dem Hintergrund der guten Marktposition, dem erwarteten Wachstum, des noch vorhandenen Kostensenkungspotenzials sowie dem geplanten Schuldenabbau sei die aktuelle Bewertung als günstig anzusehen.Entsprechend stufen Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, die HeidelbergCement als "Insideraktie der Woche" ein. (Analyse vom 09.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link