Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

62,20 EUR +2,64% (05.07.2021, 14:03)



Xetra-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

61,80 EUR +2,66% (05.07.2021, 13:35)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (05.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe die Einkaufsgewohnheiten von Weinkäufern deutlich verändert - zugunsten des Online-Geschäfts. Der 1964 gegründete Weinhändler Hawesko - mit der Marke Hawesko im Online-Verkauf, mit mehr als 300 Läden der Kette Jacques' aber auch im stationären Handel unterwegs - profitiere. Die Hawesko-Aktie habe ihre Aufwärtsbewegung zuletzt noch einmal beschleunigt.2020 sei der Umsatz um 11,6 Prozent auf 620 Mio. Euro gekeltert. Im E-Commerce-Segment seien die Erlöse überproportional um 29 Prozent auf 230 Mio. Euro geklettert. Die Einbußen bei der Belieferung von Restaurants und Hotels hätten so ausgeglichen werden können. Unterm Strich sei 2020 ein Gewinn von 23,8 Mio. Euro (Vorjahr: 15,8 Mio. Euro) herausgesprungen. Die Aktionäre seien mit einer Dividende von 1,60 Euro/Aktie (2020: 1,30 Euro) sowie einer Sonderdividende von 0,40 Euro an der guten Entwicklung beteiligt worden.Der positive Trend setze sich im laufenden Jahr fort. Hawesko-Vorstand Thorsten Hermelink rechne nach einem freundlichen Jahresauftakt in Q2 mit einem EBIT von 13,4 bis 15,4 Mio. Euro (Vorjahr: 9,2 Mio. Euro). Damit würde sich das EBIT im ersten Halbjahr mit 29 bis 31 Mio. Euro (Vorjahr: 13,1 Mio. Euro) mehr als verdoppeln. "Inwieweit sich im Zuge der stattfindenden Lockerungen und des steigenden Impfniveaus die Trends der letzten Monate ändern, ist noch nicht absehbar", so der Firmenlenker anlässlich der Hauptversammlung vor wenigen Tagen. Detailliert werde er daher erst am 11. August über den Geschäftsverlauf informieren - und dann auch eine Prognose für 2021 vorlegen.Die Hawesko-Aktie ist und bleibt ein langfristiges Basisinvestment, nicht nur für Weinliebhaber, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Reifen lassen! (Analyse vom 05.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link