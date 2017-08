Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

49,179 EUR -0,05% (10.08.2017, 14:00)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte sie - über ihre drei Vertriebskanäle Weinfacheinzelhandel (Jacques' Wein-Depot), Großhandel (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Versandhandel (insbesondere Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor und Wein & Vinos) - einen Umsatz von EUR 465 Mio. und beschäftigte rund 925 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Die Hawesko Holding AG habe das erste Halbjahr 2017 weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen, wobei der Umsatz am oberen Ende der Analystenschätzungen gelegen habe. Damit bleibe die Gesellschaft, auch unterstützt durch kleinere Akquisitionen, unverändert auf Wachstumskurs. Positiv werte Renner dabei auch die Fokussierung auf profitable Umsätze, um das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 7 Prozent zu erreichen.Nach den bereits erfolgten kleineren Zukäufen halte Renner weitere Akquisitionen für möglich. Mit den getätigten Übernahmen ergänze Hawesko sinnvoll das bereits bestehende Angebot. So decke WirWinzer die verstärkte Nachfrage der Verbraucher nach regionalen Produkten ab. Bei der WeinArt Handelsgesellschaft stünden dagegen Spitzenweine aus französischen Anbaugebieten im Vordergrund.Auf Basis der unveränderten Analystenschätzungen belaufe sich die Dividendenrendite auf nach wie vor attraktive 2,6 Prozent. Damit bleibe der Weinspezialist ein verlässlicher Dividendenzahler, der seine Aktionäre angemessen am Erfolg beteilige. Vor dem Hintergrund der aufgelegten Wachstumsinitiativen bleibe der Analyst für die weitere Entwicklung von Hawesko zuversichtlich und gehe auch in den kommenden Jahren von Zuwächsen aus.Auf dieser Basis bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, seine bisherige Einschätzung, die Hawesko-Aktie zu halten, und behält auch sein Kursziel von 51 Euro bei. (Analyse vom 10.08.2017)