"Das starke Wachstum im Jahr 2017 beruhte auf mehreren Faktoren. Erstens nahm die Wirtschaft in den Industrienationen immer mehr Fahrt auf. Zweitens performten die ostasiatischen Länder konstant auf einem hohen Level. Hinzu kommt, dass es einige Schwellenländer geschafft haben, sich aus der Rezession zu befreien. Investitionen wurden weltweit getätigt und auch die Rohstoffpreise erholten sich langsam aber sicher", erkläre Sascha Sadowski vom Online Broker LYNX die guten Wirtschaftsdaten für 2017. Für dieses Jahr sehe der Marktexperte allerdings eine weniger positive Entwicklung. So wäre das Weltwirtschaftswachstum zwar auch in diesem Jahr noch deutlich im Plus, allerdings müsse man sich hier die Hintergründe ansehen. "Auch in diesem Jahr beruht ein Großteil des bislang gemessenen Wachstums auf Investitionen. 2018 liegen hier die USA weit vorne, was sich zum Teil bestimmt auch auf die neuen Steuererleichterungen der Trump-Regierung zurückführen lässt. So konnte ein bereits geringeres Wachstum in anderen Ländern durch die USA ausgeglichen werden. Allerdings ist mehr als fraglich, ob das auf Dauer so funktionieren kann."



Diese Skepsis sei durchaus berechtigt, wie ein Blick in die einzelnen Länder zeige. "Für die USA mag man kaum glauben, dass der Boom auch irgendwann einmal zu Ende gehen könnte", erkläre Sadowski. Das Bruttosozialprodukt habe in den ersten drei Quartalen 2018 um rund 2,8 Prozent höher gelegen als im Jahr zuvor. Doch für die Zukunft würden bereits dunkle Wolken aufziehen. Zum einen würden sowohl die amerikanischen Unternehmen mit ihren Produktionskapazitäten als auch der US-Arbeitsmarkt an Auslastungsgrenzen stoßen. "Für ein konstantes Wachstum müssten also Arbeitskräfte und Produktionsmittel importiert werden, was unter den aktuellen politischen Gegebenheiten teuer werden könnte. Das erhöht den Kostendruck auf die US-Wirtschaft und könnte langfristig zu steigenden Preisen führen", so der Experte.



Auch Europa blicke weniger optimistisch in die Zukunft. So weise einer der wichtigsten europäischen Indices, der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland, aktuell gute Werte aus, die auf eine stabile Wirtschaft hindeuten würden. Die Prognosen für die Zukunft würden allerdings weniger gut aussehen. "Die Tatsache, dass deutsche Unternehmen für die kommenden Jahre weniger rosige Aussichten prophezeien, lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Zum einen ist da die Unsicherheit wegen des noch immer nicht geregelten Brexit und dessen Auswirkungen. Hinzu kommen die Spannungen im Handelsstreit mit den USA. Und zu guter Letzt hat Italien mit seinem Haushaltsplan für Unruhe in der EU gesorgt", resümiere Sadowski. Bei all diesen negativen Einflussfaktoren sei es nicht weiter erstaunlich, dass man nicht unbedingt euphorisch in die Zukunft blicke.



Besonders der Handelskrieg mit den USA belaste sowohl die Wirtschaftsaussichten in Europa als auch in China. "Aus Sicht der westlichen Länder liegt Chinas Wachstum mit zuletzt 6,8 Prozent immer noch im astronomischen Bereich. Aber es sinkt langsam und für die Zukunft dürften die Effekte der Strafzölle noch stärker greifen und die Wirtschaft belasten", so Sadowski. Bereits heute würden erste Umfragen zeigen, dass in China weniger Menschen eingestellt als entlassen würden. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und auf andere asiatische Länder übergreifen, sei das ein klares Zeichen, dass die Weltwirtschaft ihre Wachstumsphase langsam aber sicher hinter sich habe. (14.11.2018/ac/a/m)





