Börsenplätze Harmonic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Harmonic-Aktie:

7,65 EUR -1,92% (28.09.2021, 10:06)



NASDAQ-Aktienkurs Harmonic-Aktie:

9,10 USD +1,11% (27.09.2021, 22:00)



ISIN Harmonic-Aktie:

US4131601027



WKN Harmonic-Aktie:

895791



Ticker-Symbol Harmonic-Aktie:

HMC



NASDAQ-Ticker-Symbol Harmonic-Aktie:

HLIT



Kurzprofil Harmonic Inc.:



Harmonic Inc. (ISIN: US4131601027, WKN: 895791, Ticker-Symbol: HMC, NASDAQ-Symbol: HLIT) entwickelt, produziert und vertreibt Video-Infrastrukturprodukte und Systemlösungen. Das Untwernehmen mit Sitz in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien hat zwei Segmente: Video- und Kabelkante. Harmonic bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt technische Unterstützung und professionelle Dienstleistungen. Das Segment Video vertreibt Videoverarbeitungs- und -produktionslösungen und -dienstleistungen an Rundfunk- und Medienunternehmen, Streaming-Medienunternehmen, Kabelbetreiber sowie Satelliten- und Telekommunikationsanbieter (Telco) und Pay-TV-Dienstleister (TV). Die Sparte Cable Edge verkauft Kabelrandlösungen und damit verbundene Dienstleistungen an Kabelnetzbetreiber auf der ganzen Welt. (28.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harmonic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Harmonic Inc. (ISIN: US4131601027, WKN: 895791, Ticker-Symbol: HMC, NASDAQ-Symbol: HLIT) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe sich hervorragend in den Bereichen Streaming und Cable Access als Zulieferer positioniert und profitiere massiv von der laufenden Digitalisierung der Industrie. Davon würden auch die letzten Quartalszahlen zeugen, die vollends hätten überzeugen können. Harmonic habe in allen wichtigen Sparten deutlich zugelegt.Harmonic habe seine Erlöse im zweiten Geschäftsquartal um 53 Prozent auf 113,4 Mio. Dollar steigern können. Besonders stark seien die Zuwächse in der Sparte Cable Access ausgefallen - hier habe im Vorjahresvergleich ein Plus von 89 Prozent auf 50,1 Mio. Dollar erzielt werden können. Sehen lassen können habe sich auch das Wachstum im Videosegment (+34 Prozent auf 63,3 Mio. Dollar).Harmonic habe auch in Sachen Profitabilität deutliche Fortschritte erzielt und habe in Q2 einen operativen Gewinn von 2,1 Mio. Dollar melden können. Positiv: Die Cashbestände hätten sich in Q2 um knapp 38 Mio. Dollar auf über 115 Mio. Dollar erhöht.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Harmonic-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link