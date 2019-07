Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

30,13 EUR -1,37% (23.07.2019, 15:34)



NYSE-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

34,2375 USD -0,12% (23.07.2019, 15:54)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie Deutschland:

HAR



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie NYSE Euronext:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (23.07.2019/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson: Spannung vor der Bilanzpressekonferenz - ChartanalyseAktien des Traditionsunternehmens Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) stehen wegen Trumps Zollpolitik seit Jahren merklich unter Druck, das spiegeln auch die bisherigen Ergebnisse wider, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Für die zu heute erwarteten Quartalszahlen würden Analysen mit keiner signifikanten Besserung rechnen.Ein Blick auf den Langfristchart der Harley-Davidson-Aktie offenbare seit Mai 2014 einen intakten Abwärtstrend, der von den Verlaufshochs von 74,13 US-Dollar auf ein bisheriges Jahrestief von 31,36 US-Dollar abwärts geführt habe. Zwar liege die Akte derzeit auf einem Unterstützungsniveau aus 2009-2011 auf, allerdings mahne das aktuelle Kursbild seit Anfang dieses Jahres zu allergrößten Vorsicht. Denn seit Januar mache sich eine potenzielle SKS-Formation breit, die dazugehörige Nackenlinie verlaufe leicht schräg um 32,85 US-Dollar. Sollten die zu heute anstehenden Quartalszahlen schlechter ausfallen als erwartet, könnte die Formation aktiviert werden und weitere Verluste nach sich ziehen.Zwischen den Kursmarken von 32,53 und 36,99 US-Dollar sei das Wertpapier von Harley-Davidson zunächst als neutral zu bewerten. Sollte das heutige Zahlenwerk Investoren aus der Aktie heraustreiben und das Wertpapier unter 32,50 US-Dollar zurücksetzen, werde die beschriebene SKS-Formation ausgelöst und dürfte rechnerisch Kursabgaben bis in den Bereich von 23,60 US-Dollar auf kurz- bis mittelfristiger Basis hervorbringen. Hierzu würde sich ein Short-Investment anbieten.Zunächst einmal sollten Anleger die Quartalszahlen abwarten, einen ersten Hinweis hierauf können außerbörsliche Indikationen liefern, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Für den Fall eines Kursrutsches unter 32,50 US-Dollar könne schließlich mit einem entsprechenden Short-Investment begonnen werden. Die Zielzone in dem Wertpapier liege bei 23,60 US-Dollar. Als Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 34 US-Dollar vorerst nicht unterschritten werden. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link