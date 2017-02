Tradegate Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

52,80 Euro -0,05% (01.02.2017, 14:20)



NYSE Euronext Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

USD 57,15 +0,19% (01.02.2017, 14:24, vorbörslich)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie Deutschland:

HAR



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie NYSE Euronext:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne.

(01.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG).Im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen senken die Analysten von Morgan Stanley die Schätzungen.Analyst Adam Jonas sieht in den Aktien von Harley-Davidson Inc. weiterhin ein Investment, welches ein jährliches Einkommen abwerfe. Im Verlauf der Zeit dürfte genügend Cash vorhanden sein, um die Aktien vom Markt zu nehmen.In ihrer Harley-Davidson-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "overweight" ein, kürzen aber das Kursziel von 61,00 auf 59,00 USD.XETRA-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:53,63 Euro +4,71% (01.02.2017, 11:44)