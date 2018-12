Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Vereinigte Königreich und die EU haben sich auf einen Austrittsvertrag geeinigt, der auch bereits von der EU auf einem Sondergipfel angenommen wurde, berichten die Analysten der HSH Nordbank AG.



Die noch notwendige Zustimmung des Europäischen Parlaments dürfte nur Formsache sein. Sehr viel kritischer sei allerdings die Abstimmung darüber im britischen Parlament. Zwar habe das Kabinett von Premierministerin Theresa May erst einmal grünes Licht für die erzielte Austrittsvereinbarung gegeben, es seien allerdings Rücktritte von zwei Ministern als Einspruch gegen die Vereinbarung und ein Misstrauensvotum gegen Theresa May gefolgt und weitere Rücktritte von Kabinettsmitgliedern seien im Gespräch gewesen. Beides sei jedoch bislang nicht erfolgt. Die Abstimmung im britischen Unterhaus solle am 11. Dezember abgehalten werden.



Das Abkommen könnte im Parlament mit einer durchaus signifikanten Wahrscheinlichkeit durchfallen, denn der Widerstand dagegen sei groß. Er komme zum einen von Seiten der harten Brexiteers, die sich einen deutlicheren Schnitt mit der EU wünschen und die Zugeständnisse an die EU als zu hoch bewerten würden. Zum anderen sei die DUP (Democratic Unionist Party) gegen die Vereinbarung, weil sie Nordirland vom Rest des Vereinigten Königreichs trennen könne. Aber auch die Opposition - insbesondere die Labour-Partei - spreche sich gegen das Austrittsabkommen aus. Sie möchte den Brexit mittels Neuwahlen und einem zweiten Referendum am liebsten noch rückgängig machen. Falle das Abkommen im Unterhaus durch, sei ein ungeordneter Brexit (Hard-Brexit) wieder auf dem Tisch. Denn Nachverhandlungen seien aus Zeitgründen schwierig, eine Neuausrichtung der Verhandlungen könnte aber auch politisch nicht gewollt sein. Es drohe dann eine Regierungskrise mit Neuwahlen und ein Hineinschlittern in einen Brexit ohne Abkommen. (03.12.2018/ac/a/m)





