Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (26.05.2022/ac/a/nw)



Das Papier der Hamburger Reederei habe seit dem Jahresbeginn um über 50% zugelegt und dabei in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch bei 474,60 Euro markiert. Heute stünden dagegen tiefrote Vorzeichen auf der Kurstafel. Grund zur Sorge bestehe allerdings nicht, denn gestern sei Hauptversammlung gewesen.Die Aktionäre der Hapag-Lloyd AG haben gestern auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten, die zur Abstimmung gestellt worden seien, mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Beschlossen worden sei u.a. die Verwendung des Bilanzgewinns und damit die Ausschüttung einer Dividende i.H.v. 35 Euro je Aktie (Rendite: 7,9%). Die Aktie werde heute ex Dividende gehandelt.