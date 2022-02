Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

258,00 EUR -2,93% (01.02.2022, 09:46)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

256,60 EUR -2,66% (01.02.2022, 09:31)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 257 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.900 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 129 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (01.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Im Geschäftsjahr 2021 und auf Basis vorläufiger Zahlen habe das Unternehmen sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf gut 12,8 Mrd. US-Dollar (rund 10,9 Mrd. Euro) gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf rund 11,1 Mrd. US-Dollar (rund 9,4 Mrd. Euro) geklettert.Grund für diese positive Geschäftsentwicklung seien deutlich höhere Frachtraten infolge einer sehr starken Nachfrage nach Exportgütern aus dem asiatischen Raum gewesen. Zugleich hätten die erheblichen Störungen in den globalen Lieferketten zu einem deutlichen Anstieg der Transportaufwendungen geführt.Die Umsätze hätten sich auf rund 26,4 Mrd. US-Dollar (circa 22,3 Mrd. Euro) erhöht, insbesondere aufgrund der höheren durchschnittlichen Frachtrate von 2.003 USD/TEU (2020: 1.115 USD/TEU). Die Transportmenge habe sich aufgrund der angespannten Lieferketten mit 11,9 Mio. TEU in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2020: 11,8 Mio. TEU) bewegt.Bereits in den Vorquartalen habe sich Hapag-Lloyd enorm stark präsentiert. Unter dem Strich sei im Zeitraum Januar bis September 2021 ein Konzernergebnis von 5,56 Mrd. Euro herausgesprungen, nach 0,54 Mrd. Euro ein Jahr zuvor.DER AKTIONÄR habe die Hapag-Lloyd-Aktie in den vergangenen Monaten des Öfteren zum Kauf empfohlen und bleibe durchaus weiter zuversichtlich, auch wenn die Luft nach oben nach der Rally im vergangenen Jahr sicher dünner geworden sei. Anleger, die noch investiert sind, lassen die Gewinne mit einem Stoppkurs bei 164 Euro weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)