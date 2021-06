XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (24.06.2021/ac/a/nw)



Der globale Markt für den Transport von Containern auf Seeschiffen ist nach Ansicht des Chefs der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG), Rolf Habben Jansen, an seinen Grenzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Sowohl Kosten als auch Preise müssten wieder runter auf ein angemessenes Level, so der Manager. Aber die Nachfrage nach Transportmöglichkeiten sei derzeit immens. Normalerweise bewege Hapag-Lloyd von Asien aus wöchentlich 75.000 bis 80.000 Standardcontainer (TEU). Derzeit sei man jedoch bis zu 15fach überbucht."Das Ungleichgewicht ist zu groß. Wir haben einfach nicht genug Schiffe, um all die Waren zu transportieren." Nötig wäre eine globale Flotte, die flexibel den Chartermarkt bedienen und bei der auch normale Wartungsarbeiten möglich seien. "Ich wäre nicht traurig, wenn wir wieder zu einer normalen Situation kämen. Das wäre besser für alle." Derzeit hätten unter anderem wegen der Corona-Pandemie Verspätungen mit teils erheblichen Auswirkungen auf die Linienverkehre dominiert. "Man braucht mehr Schiffe, um die gleiche Menge Fracht zu transportieren", so Habben Jansen. Andererseits sei Hapag-Lloyd auch einer der Nutznießer der momentanen Situation. Die höheren Frachtraten würden sich in Form von kräftig steigenden Gewinnen niederschlagen.