Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (12.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hapag-Lloyd habe das erste Quartal 2022 mit einem EBITDA in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar (Vorjahreszeitraum: 1,9 Milliarden Dollar) abgeschlossen. Das EBIT sei auf 4,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Dollar) gewachsen. Das Konzernergebnis habe sich auf 4,7 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Dollar) verbessert."Insgesamt war der Jahresauftakt außergewöhnlich stark und obwohl es erste Anzeichen dafür gibt, dass der Markt seinen Höhepunkt überschritten hat, erwarten wir auch ein starkes zweites Quartal", habe Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG, gesagt.Die Umsätze hätten sich im ersten Quartal 2022 auf 9,0 Milliarden Dollar (Vorjahr: 4,9 Milliarden Dollar) erhöht, insbesondere durch eine deutlich höhere durchschnittliche Frachtrate von 2.774 USD/TEU (Q1 2021: 1.509 USD/TEU) und einen stärkeren US-Dollar.Nach wie vor seien zahlreiche Häfen verstopft und Hinterlandinfrastrukturen überlastet. Damit verbunden seien längere Umlaufzeiten für Schiffe und Container. Insgesamt habe die Transportmenge mit 3,0 Millionen TEU auf dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen."Die globalen Lieferketten stehen nach wie vor deutlich unter Druck - nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Maßnahmen, die in China auf die Covid-19 Ausbrüche folgten. Eine Verbesserung dieser Situation ist in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten. Für unsere weltweiten Kunden werden wir alles tun, um in diesem schwierigen Marktumfeld zu einer schnellstmöglichen Normalisierung beizutragen. Zugleich werden wir unser Augenmerk weiterhin auf Qualität und Nachhaltigkeit legen und unsere Strategy 2023 weiter umsetzen", so Rolf Habben Jansen.Die Aktie von Hapag-Lloyd notiere gegen Mittag gut 2 Prozent im Minus bei 403,80 Euro. Damit befinde sich das Papier nach einem extrem starken Lauf in den vergangenen Monaten aber weiter auf Tuchfühlung zu dem erst vor kurzem bei 420,60 Euro markierten Allzeithoch.Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Hapag-Lloyd-Aktie. Zudem überzeuge auch die hohe Dividende (Rendite aktuell: 8,7 Prozent). (Analyse vom 12.05.2022)