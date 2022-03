Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 421 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,1 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (29.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zu Wochenbeginn noch besonders starken Aktien aus dem Logistiksektor seien am Dienstag nach einem pessimistischeren Analystenkommentar bei Anlegern nicht mehr begehrt. Während sich die Deutsche Post nur leicht im Minus bewege, würden insbesondere die Papiere der Reederei Hapag-Lloyd mit minus 7,8 Prozent besonders stark verlieren.Die Branchenwerte hätten am Vortag davon profitiert, dass in China vielerorts wieder Corona-Lockdowns erforderlich würden - mit dem Effekt potenzieller neuer Einschränkungen der Lieferketten und verknappter Kapazitäten, die seit zwei Jahren schon als bedeutender Preistreiber für Luft- und Seefracht gelten würden. Nun aber habe sich Experte Andy Chu von der Deutschen Bank skeptisch zum Branchenausblick geäußert, der schwächer werde.In seiner Studie habe der Experte auf den Krieg in der Ukraine als wirtschaftlicher Unsicherheitsfaktor verwiesen. Der Einfluss sei zwar nicht direkt von Bedeutung, aber indirekt werde er wohl das Konsumentenverhalten und die globale Konjunktur beeinflussen. Er gehe deshalb jetzt von einem vermutlich schwächeren Wirtschaftswachstum, sinkenden Verbraucherausgaben, höheren Löhnen und Gegenwind bei den Treibstoffkosten aus. Sein Rat: Unternehmen mit hohen Fixkosten und starker Abhängigkeit sollten gemieden werden.Chu gehe deshalb für die Logistik- und Containerbranche mit dem neuen Votum "neutral" in die Defensive. Seine bisherige Kaufempfehlung für Hapag-Lloyd habe er aufgegeben. Auch die Titel des Logistikers Kühne & Nagel ( ISIN CH0025238863 WKN A0JLZL ) sowie der Reederei Maersk wurden von ihm auf "hold" abgestuft, jene des britischen Unternehmens Royal Mail sogar um gleich zwei Stufen auf "sell". Die drei Aktien hätten in Zürich, Kopenhagen und London 1,9 bis 3,4 Prozent eingebüßt. Die Deutsche Post sei ab sofort im Spektrum des Experten eine Ausnahme mit einer bestätigten Kaufempfehlung. Auch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich für die Aktien der Deutschen Post.Die Aktie von Hapag-Lloyd sei zuletzt extrem stark gelaufen, eine Korrektur sei deswegen nicht ungewöhnlich. Im Bereich von knapp 300 Euro treffe das Papier jedoch auf eine gute Unterstützung.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.