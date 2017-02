Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

102,20 EUR (06.02.2017)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Im Jahr 2016 begeht die Hannover Rück ihr 50-jähriges Bestehen. (07.02.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) wird nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 ein Netto-Konzernergebnis von rund 1,17 Mrd. EUR (Vj: 1,15 Mrd. EUR) erzielen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Damit übertrifft das Unternehmen sein Gewinnziel von mindestens 950 Mio. EUR deutlich. Ein Grund dafür ist ein nochmals verbessertes versicherungstechnisches Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung. Zudem sinkt die Steuerquote 2016 durch die weggefallene steuerliche Vorsorge des Vorjahres auf ein normalisiertes Niveau. Das operative Ergebnis (EBIT) liegt für 2016 bei rund 1,69 Mrd. EUR (1,76 Mrd. EUR). Die Bruttoprämie ging erwartungsgemäß auf 16,4 Mrd. EUR (17,1 Mrd. EUR) zurück.Die vorliegenden Jahresabschlusszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat.Detaillierte Informationen zum Jahresabschluss 2016 veröffentlicht die Hannover Rück am 9. März 2017.Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:103,50 EUR +0,89% (07.02.2017, 08:39)