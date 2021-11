Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

165,05 EUR +0,70% (08.11.2021, 16:50)



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

165,10 EUR +0,73% (08.11.2021, 16:35)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (08.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) von 145 auf 150 Euro.Wie von ihm angenommen seien doch beträchtliche Großschadenbelastungen im Zahlenwerk des Hannoveraner Konzerns zu Q3/2021 zu verdauen gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dennoch habe der Vorstand den für 2021 formulierten Ausblick in Bezug auf das Konzernergebnis bestätigt. Die traditionell im Herbst präsentierte Guidance der Hannover Rück für das Folgejahr sehe für 2022 doch eine beachtliche Steigerung beim Konzernergebnis vor, die aber auch so vom Analystenkonsens erwartet worden sei. Sack sei zwar für 2021 etwas optimistischer, für 2022 allerdings vorsichtiger gewesen, so dass er seine Prognostik für 2021 und Folgejahre umfassend überarbeitet habe. Angesichts der Schadenentwicklung der vergangenen Jahre gehe er für die kommenden Erneuerungsrunden von auskömmlichen Prämiensteigerungen bei weiterhin strenger Zeichnungsdisziplin aus. Gegenwind könnte über weitere Großschadenereignisse und volatile Kapitalmärkte aufkommen. Mit KGVs von über 13 für 2021/2022 dürfte das Aufwärtspotenzial für die Hannover Rück-Aktie nach wie vor begrenzt sein.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 145 auf 150 Euro angehoben. (Analyse vom 08.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Hannover Rück-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Hannover Rück SE": Keine vorhanden.