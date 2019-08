Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

143,40 EUR -0,83% (13.08.2019, 11:54)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

143,30 EUR -0,83% (13.08.2019, 12:00)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (13.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Die Q2/2019-Zahlen von Hannover Rück seien ordentlich und durch einen positiven Einmaleffekt von gut EUR 100 Mio. durch die Auflösung stiller Reserven der Beteiligung am Abwicklungsspezialisten Viridium begünstigt gewesen. Ohne diesen Effekt hätten die Q2/2019-Ergebnisse unter Vorjahr gelegen. Der Vorstand habe seine Guidance von EUR 1,1 Mrd. beim Konzernergebnis bestätigt, ohne jedoch den positiven Viridium-Effekt berücksichtigt zu haben. Der Analyst habe diesen in seine Schätzungen für 2019 eingearbeitet. Mit KGVs von fast 15 (Basis 2020) werde Hannover Rück im Branchenvergleich weiterhin mit einem Bewertungsaufschlag versehen. Das Kurspotenzial dürfte daher aus Sicht des Analysten eher begrenzt sein.Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, bleibt bei seinem Anlageurteil "halten" für die Hannover Rück-Aktie. Das Kursziel sei von EUR 125,00 auf EUR 130,00 erhöht worden. (Analyse vom 13.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Hannover Rück SE: Keine vorhanden.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: