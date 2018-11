Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

122,80 EUR +0,24% (09.11.2018, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

123,00 EUR +0,57% (09.11.2018, 09:49)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (09.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Nettoergebnis des dritten Quartals habe mit 170 Mio. EUR die Markterwartungen (94 Mio. EUR) übertroffen. Ursache sei ein mit 54 Mio. EUR deutlich geringer als erwartet ausgefallener Verlust im Lebensrückversicherungsgeschäft gewesen, der v.a. durch (zuvor vom Unter-nehmen avisierte) Vertragsauflösungen im US-Geschäft entstanden sei. Zudem habe das Kapitalanlageergebnis des Konzerns - trotz eines Rückgangs um 32% gegenüber dem Vorjahresquartal - über den Konsensprognosen gelegen. Nicht zuletzt seien die Nettoprämien in der Schaden- &Unfallrückversicherung mit einem Plus von 17% auf 2,8 Mrd. EUR schneller als erwartet geklettert. Die Combined Ratio (= Verhältnis von Schaden- & Verwaltungs-aufwand zu Prämien) in dieser Sparte sei zwar von 118,3% auf 98,7% gesunken, sie habe aber die Marktschätzungen (96,3%) verfehlt. Nachdem im Vorjahr v.a. die Hurrikans Harvey, Irma und Maria zu Buche geschlagen hätten, habe nun z.B. der Taifun Jebi 103 Mio. EUR gekostet.Der Management-Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 sei nahezu unverändert geblieben. Die erstmals ausgegebenen Ziele für 2019 würden einen Anstieg des Nettoergebnisses von 1 Mrd. EUR auf rund 1,1 Mrd. EUR (LBBWe: 1,1 Mrd. EUR) vorsehen. Die Kapitalanlagerendite solle von (mindestens) 2,7% auf 2,8% steigen, während das Budget für Katastrophenschäden von 825 Mio. EUR auf 875 Mio. EUR ausgeweitet werde.Die Hannover Rück-Aktie erscheine (u.a. mit Blick auf Substanzwert und Gewinne) gemessen an den europäischen Blue-Chip-Versicherern hoch bewertet zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: