Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (26.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück: Deutlicher Gewinn! AktienanalyseDer Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) hat im abgelaufenen Quartal wieder einen deutlichen Gewinn eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe ein Ergebnis von 365 Mio. Euro gestanden, wie der Konzern mitgeteilt habe. Vor einem Jahr sei der Überschuss in der Krise auf 102 Mio. Euro eingebrochen. Auch das operative Ergebnis habe überraschend deutlich von 77 Mio. auf 552 Mio. Euro zugelegt. Neben dem Schaden- und Unfallgeschäft hätten vor allem die Kapitalanlagen mehr abgeworfen. Trotz erwarteter Belastungen durch die Hochwasserkatastrophe in Europa und Unruhen in Afrika habe sich Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz daher überzeugt gezeigt, in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von 1,15 bis 1,25 Mrd. Euro zu erreichen. Für Aktionäre ebenfalls nicht uninteressant: Die Führung rechne mit weiter steigenden Preisen in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Der Trend dürfte sich auch im nächsten Jahr fortsetzen, habe CFO Clemens Jungsthöfel gesagt.Bei den jüngsten Vertragserneuerungen mit Erstversicherern von April bis Juni habe der Konzern nach eigenen Angaben insgesamt rund drei Prozent höhere Preise durchgesetzt und sein Prämienvolumen um 14,7 Prozent ausgebaut. Auch deswegen sähen sich die meisten Analysten in ihrer positiven Einschätzung zur Aktie voll bestätigt. Experten wie Thorsten Wenzel von der DZ BANK würden zudem die exzellente Kapitalausstattung des MDAX-Konzerns loben. Summa summarum halte der Experte daher auch die im Vergleich zu anderen Rückversicherern höhere Bewertung für berechtigt. Long bleiben! (Ausgabe 33/2021)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:156,30 EUR -0,22% (26.08.2021, 10:45)