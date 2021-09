Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

159,60 EUR -0,16% (14.09.2021, 08:51)



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

160,05 EUR +1,62% (13.09.2021, 17:35)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (14.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Mithilfe eines defensiven Handelsansatzes würden die Analysten Basiswerte mit einer Relativen Stärke nach Levy oberhalb des Schwellenwertes von 1 herausfiltern, die gleichzeitig geringe Marktschwankungen aufweisen würden. Technisch würden sie Letzteres an einer niedrigen Average True Range (ATR) in Relation zum Kursniveau festmachen. Letztlich würden also die Faktoren "Momentum" und "Low Volatility" kombiniert. Dadurch würden die Analysten trendstabile Aktien selektieren, welche zudem eine unterdurchschnittliche Volatilität aufweisen würden.Die Aktie von Hannover Rück sei aktuell ein lehrbuchmäßiger Vertreter dieser Gattung. Charttechnisch komme der Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck (obere Begrenzung akt. bei 153,67 EUR) sowie der Spurt über das April-Hoch bei 158,25 EUR hinzu. In dieser Gemengelage stelle ein Anlauf auf das Hoch vom Juni 2020 (166,80 EUR) fast schon eine Pflichtaufgabe dar. Die Kür wäre ein Schließen der "Corona-Kurslücke" bei 184,20/188,00 EUR. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft nicht mehr in das oben genannte Dreiecksmuster zurückzufallen.Diese Analyse ist darüber hinaus ein gutes Beispiel, wie unsere objektiven, quantitativen Selektionsmodelle immer wieder helfen, spannende Tradingkandidaten herauszufiltern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.09.2021)