Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

109,602 EUR +1,18% (09.11.2017, 15:56)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (09.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlungnach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) von 100 auf 110 Euro.Die vom Hannoveraner Konzern veröffentlichten Q3-Zahlen seien doch wesentlich besser als von Analysten erwartet und im Gegensatz zu manchem Wettbewerber auch leicht positiv, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei hätten eine geringere Großschadenbelastung und Veräußerungsgewinne auf börsennotierte Aktienbestände geholfen. Die vom Vorstand ausgegebene Guidance 2018 liege im Bereich der NORD LB-Schätzungen. Mit der nun anstehenden Vertragserneuerungsrunde im Januar 2018 werde sich zeigen, in welchem Umfang höhere Prämien durchsetzbar sein würden.Angesichts der verbesserten Visibilität in Bezug auf die Großschadenbelastungen, die marktseitig bereits antizipiert wurden, erhöht Volker Sack, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Hannover Rück-Aktie von 100 auf 110 Euro, bleibt aber - der NORD LB-Empfehlungssystematik folgend - bei seiner Halteempfehlung. (Analyse vom 09.11.2017)Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:109,65 EUR +1,34% (09.11.2017, 15:51)