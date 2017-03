Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

106,378 EUR -0,29% (28.03.2017, 11:37)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (28.03.2017/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ivan Bokhmat von Barclays:Ivan Bokhmat, Aktienanalyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Die starke Profitabilität des Unternehmens biete Spielraum für eine großzügigere Mittelausschüttung an die Aktionäre und die Unternehmensführung scheine eine nachhaltig steigende Dividende anzustreben, so der Analyst. Jedoch erscheine das Wertpapier bereits angemessen bewertet.Ivan Bokhmat, Aktienanalyst von Barclays, hat das Kursziel für die Hannover Rück-Aktie von 100,80 auf 102,00 Euro erhöht, sein Votum jedoch bei "equal weight" belassen. (Analyse vom 28.03.2017)Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:106,40 EUR -0,14% (28.03.2017, 11:44)