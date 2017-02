ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Im Jahr 2016 begeht die Hannover Rück ihr 50-jähriges Bestehen. (16.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktie: Gewaltiger Satz nach oben! AktienanalyseDie Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) hat in den vergangenen Tagen einen gewaltigen Satz nach oben gemacht, auf das höchste Niveau seit Ende 2015, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen VeröffentlichungVorausgegangen seien starke Zahlen. Nach vorläufigen Eckdaten habe der weltgrößte Versicherer sein eigenes Netto-Gewinnziel von 950 Mio. Euro mit 1,17 Mrd. Euro locker übertroffen. Zugleich stelle die Hannover Rück für das laufende Jahr erneut einen Milliardengewinn in Aussicht. Der Grund: Der Konzern habe in der Erneuerungsrunde mehr Geschäft gezeichnet als erwartet. Von einer Trendwende in der Branche wolle das Unternehmen allerdings nicht sprechen. Auch der Wettbewerbsdruck in der Schaden- und Unfallversicherung bleibt hoch, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2017)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:107,20 EUR +0,56% (16.02.2017, 15:49)Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:107,082 EUR +0,41% (16.02.2017, 15:52)