Wie ernst sich die Situation mittlerweile entwickelt hat, versuchte auch WTO-Generaldirektor Roberto Azevedo darzulegen, so die Analysten der Deutschen Bank. Am Freitag habe er in Genf erklärt, dass eine Störung der internationalen Handelsströme, die "Weltwirtschaft in Gefahr" bringe. Einige Investoren scheinen dies genauso zu sehen, so die Analysten der Deutschen Bank weiter. Die jüngste Volatilität, die sich insbesondere in den Aktienmärkten entfaltet habe, sorge jedoch auch bei Bond-, Rohstoff- und Devisenhändlern zunehmend für Missmut.



Der Handelskonflikt habe die Akteure inzwischen so sehr in seinen Bann gezogen, dass sie sich am Freitag weder von Fundamentaldaten - beispielsweise den überraschend stark gestiegenen US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter - noch von Zinsperspektiven führender Notenbanker, darunter EZB-Ratsmitglied Ardo Hansson und FED-Mitglied Raphael Bostic, hätten ablenken bzw. beruhigen lassen. Eine Änderung dieser Fokussierung sei folglich von einer raschen Entspannung des Handelskonfliktes abhängig. Eine kurzfristige Lösung scheine nach den jüngsten Entwicklungen jedoch erst einmal in weite Ferne gerückt. Zumindest, wenn es nach EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker gehe, der nur geringe Chancen sehe, die Verhandlungen mit den USA vor dem 1. Mai zu beenden.



EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)-Händler hätten noch niemanden ausmachen können, der von diesem Konflikt profitiere. Vielleicht weil dieser eigentlich immer nur Verlierer hervorbringe. So verweile der Euro, aller kurzfristigen Ausschläge zum Trotz, weiter in seiner breiten Konsolidierung zwischen 1,2155 und 1,2555. (26.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marktteilnehmer haben sich eine Woche vor den Osterfeiertagen erneut in ein unruhiges Wochenende verabschiedet, so die Analysten der Deutschen Bank.Der Grund liege auf der Hand: Es sei die Furcht vor einer Eskalation des US-Handelsstreits oder, wie man inzwischen wohl leider sagen müsse: eines Handelskriegs. Die Wortwahl beteiligter Offizieller deute zumindest klar auf eine ernsthafte Auseinandersetzung hin. Alle Beteiligten würden täglich neue Drohkulissen aufbauen oder sich in Einschüchterungsversuchen üben. Beispielsweise habe der chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai, wissen lassen, sein Land werde einen möglichen Handelskrieg "bis zum Ende ausfechten". Spätestens als der französische Präsident Emmanuel Macron davon gesprochen habe, US-Präsident Donald Trump würde der EU mit der zeitlich limitierten Zoll-Schonfrist von lediglich 40 Tagen "eine Waffe an den Kopf" halten, dürfte jedem bewusst geworden sein: Der Handelskrieg sei bereits in vollem Gange.