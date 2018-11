"Vor allem Technologiewerte haben im Zuge der gescheiterten Verhandlungen zwischen China und den USA massiv verloren. Das liegt zum einen wohl daran, dass der Isolationskurs der USA und der Handelskrieg die Weltwirtschaft auf Dauer belasten und so zu einer sinkenden Nachfrage für High-Tech-Geräte führen könnten," erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. Doch nicht nur auf staatlicher Ebene stelle der Handelskrieg und seine drohende Verschärfung ein Problem dar. "Die internationalen Lieferketten sind ein durchaus fragiles Konstrukt. Der Handelskrieg ist dabei ein Faktor, der für Störungen sorgen könnte, sei es durch Lieferhemmnisse und -unsicherheiten oder durch steigende Preise."



Neben der gedrückten Stimmung bei den Technologiewerten durch diese Befürchtungen hätten auch die Aktien von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und anderen Sozialen Medien in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden. "Die Skandale der vergangenen Monate, wie beispielsweise die Affäre um Cambridge Analytica, haben ihren Teil dazu beigetragen, dass Anleger den sozialen Netzwerken mittlerweile etwas skeptisch gegenüberstehen. Hinzu kommt, dass diese Vorgänge auch am Gesetzgeber nicht unbemerkt vorbei gegangen sind. Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft weitere gesetzliche Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer getroffen werden. In welcher Art und in welchem Umfang ist allerdings noch nicht abzusehen - ein weiterer Unsicherheitsfaktor für Tech-Firmen und Anleger", so der Experte.



Bei vielen der angesprochenen Faktoren liege der Ball nun bei den USA. Ob es zu einer Lösung komme, hänge also davon ab, wie diese reagiere und welche Maßnahmen sie unternehme. Für das G20-Treffen Ende des Monats lasse der scharfe Ton der letzten Gespräche jedoch keine Lösung vermuten. (Ausgabe vom 22.11.2018) (23.11.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der immer weiter schwelende Handelskrieg zwischen China und den USA belastet erneut die Märkte, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Nach dem unrühmlichen Ausgang des Asia-Pacific-Economic-Cooperation CEO Summit in Port Moresby auf Papua-Neuguinea, bei dem sich Chinas Präsident Xi Jinping und US-Vize-Präsident Mike Pence nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung hätten einigen können, sei es an den US-Märkten zu einem Kursrutsch gekommen. So habe der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) zwischenzeitlich rund 500 Punkte verloren, bevor er sich bei einem Minus von 1,6 Prozent eingependelt habe. Noch schlimmer habe es den NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) getroffen, der mit einem Kursverlust von mehr als drei Prozent auf seinen tiefsten Stand seit sechs Monaten gefallen sei.