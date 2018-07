Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Regierung veröffentlichte gestern eine weitere Liste mit möglichen Strafzöllen auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Betroffen von den Zöllen wären dabei u. a. Lebensmittel, Chemikalien, Textilien, Metalle und elektronische Geräte. Die chinesische Regierung habe bereits mit entsprechenden Gegenmaßnahmen gedroht und ihre Sorge um die Handelsbeziehung zwischen den Ländern zum Ausdruck gebracht. Damit drohe der Handelskrieg auf die nächste Eskalationsstufe zu gehen, nachdem am vergangenen Freitag die USA Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft getreten seien und China mit vergleichbaren Strafzöllen auf US-Importe geantwortet habe.



Die jüngste Ankündigung der US-Regierung, Strafzölle auf weitere Produkte aus China mit einem Handelswert von 200 Mrd. USD auszuweiten, habe auf die Landeswährung Yuan durchgeschlagen. Der US-Dollar habe um mehr als 500 Punkte in Richtung der Marke von 6,70 CNH zugelegt. Mit Blick auf die Eskalation im Handelsstreit würden zahlreiche Händler nun steigende USD-Kurse bei erhöhten Schwankungen des Wechselkurses erwarten. (11.07.2018/ac/a/m)





