Börsenplätze Hamborner REIT-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

9,206 EUR -0,46% (09.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

9,163 EUR -0,73% (09.11.2017, 22:25)



ISIN Hamborner REIT-Aktie:

DE0006013006



WKN Hamborner REIT-Aktie:

601300



Ticker-Symbol Hamborner REIT-Aktie:

HAB



Kurzprofil Hamborner REIT AG:



Die Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.



Die Hamborner REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. (09.11.2017/ac/a/nw)





Essen (www.aktiencheck.de) - Hamborner REIT-Aktienanalyse von Analyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Analyst der National-Bank AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Hamborner REIT-Aktie (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB).Im ersten neun Monaten 2017 hätten sich die Miet- und Pachterlöse um 20% auf 54,6 Mio. Euro erhöht. Die Funds From Operations (FFO) seien um 28% auf 33,9 Mio. Euro gestiegen. Das Nettoergebnis habe sich um 12% auf 15,7 Mio. Euro verbessert. Der Verschuldungsgrad habe sich auf 40,0% erhöht, nachdem der Vorjahreszeitraum (9M/2016: 28,5%) noch von der Kapitalerhöhung profitiert habe. Der FFO/Aktie sei um 27% auf 42 Cents gestiegen. Der Net Asset Value/Aktie habe 5,3% auf 9,51 Euro zugelegt. Hamborner REIT habe den Ausblick für 2017 bestätigt, der im August leicht erhöht worden sei. Die Mieterträge sollten um 18 bis 20% zulegen. Beim FFO würden 44 bis 45 Mio. Euro bzw. beim FFO/Aktie 0,55 bis 0,56 Euro (2016: 0,45 Euro) erwartet.Die Neunmonatszahlen hätten im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Die hohen Veränderungsraten seien vornehmlich auf Akquisitionen zurückzuführen. So seien im Berichtszeitraum fünf Objekte übernommen worden, die die Mieterlöse und den Portfoliowert erhöht hätten. Bereinigt um die Zukäufe seien die Mieterlöse stabil gewesen. Im November sei ein weiteres Projekt übernommen worden.Zudem habe Vorstandschef Mrotzek in der Telefonkonferenz angekündigt, dass das Unternehmen kurz vor dem Vertragsabschluss über ein Einzelhandelsobjekt im Volumen von 40 Mio. Euro stünde. Die positiven Akquisitionseffekte würden sich somit fortsetzen. Hamborner REIT sei vor allem im Bereich Einzelhandel aktiv, in dem Mietsteigerungen kaum möglich seien, da die Verträge oftmals an die Inflationsentwicklung gekoppelt seien. Hauptmieter seien vorwiegend Lebensmitteleinzelhändler (EDEKA, Kaufland, real, REWE), bei denen aber im Gegensatz zu Shopping Centern, die unter dem Onlinehandel leiden würden, Internetkäufe (bisher) keine Rolle spielen würden.Markus Glockenmeier, Analyst der National-Bank AG, erwartet in den kommenden Monaten eine Seitwärtsbewegung und stuft die Hamborner REIT-Aktie daher auf von "verkaufen" auf "halten" herauf und nennt das Kursziel von 9,50 Euro. (Analyse vom 09.11.2017)