NYSE-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

USD 53,01 +1,24% (19.01.2018, 22:02)



ISIN Halliburton-Aktie:

US4062161017



WKN Halliburton-Aktie:

853986



Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



NYSE-Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



Kurzprofil Halliburton:



Die Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) ist einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsservices, Planungs- und Entwicklungsservices sowie verschiedener Produkte für Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie wie auch der öffentlichen Hand. Die Gruppe bietet eine breite Palette an technischen Dienstleistungen und Produkten für die Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Dabei richtet sich Halliburton vorrangig an führende nationale und unabhängige Förderunternehmen mit Tätigkeiten rund um den Globus. Insgesamt werden 13 verschiedene Produkt- und Servicelinien angeboten, die jeweils spezifische Leistungen erbringen. Dazu gehören das Entwickeln und Betreiben von Pipelines, Sandkontrolle, Bohrlochinterventionen, Bohrspülungen, Hochdruckpumpen oder das Lagerstättenmanagement. (20.01.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Halliburton-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) unter die Lupe.

Die im Jahr 2017 hinterherhinkenden Öl- und Gasdienstleister hätten in den vergangenen Wochen stark aufgeholt. Zwei positive Trends würden die Kurse antreiben: Ölpreisentwicklung und US-Steuerreform. Besonders attraktiv im Sektor sei die Halliburton-Aktie.

Anleger, die bereits der Empfehlung des Anlegermagazins aus dem Jahr 2016 gefolgt seien, sollten bei der trendstarken Halliburton-Aktie die Gewinne weiter laufen lassen. Für einen Neueinstieg oder Zukäufe würden sich kleinere Kursrücksetzer anbieten, die nach der hervorragenden Monatsperformance dieses Titels wahrscheinlich seien. Das Kursziel werde auf 52 Euro erhöht und der Stopp auf 35,50 Euro nachgezogen, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2018)