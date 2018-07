Das Ende der quantitativen Lockerung werde wahrscheinlich zu einer Ausweitung der Spreads in den peripheren Ländern Europas führen. "Darunter würden vor allem Versorgungsunternehmen leiden. Der Bankensektor in den Peripherieländern könnte ebenfalls negativ betroffen sein, aber dies könnte durch den Anstieg der Zinssätze ausgeglichen werden, was eine Erholung der Zinsmargen ermöglichen würde", so Mondani.



Um einen Mehrwert für Investoren zu erzielen nehme Mondani mit seiner Strategie Long-Positionen in Unternehmen ein, bei denen die Fundamentalanalyse seines Teams darauf hinweise, dass die Erträge in den nächsten zwölf bis 18 Monaten über den Konsensschätzungen liegen sollten. Short gehe er bei jenen Positionen ein, bei denen die gleiche Analyse die Wahrscheinlichkeit angebe, dass die Erträge unter dem Konsenswert liegen würden. "Diesen Prozess wenden wir über ein diversifiziertes Portfolio an. Bei der Long-/Short-Strategie gleichen wir das Long- und Short-Exposure mit dem Ziel aus, unter allen Marktbedingungen positive Ergebnisse zu erzielen. Für die Long-only-Strategie versuchen wir, Long-Positionen auszuwählen, die in der Lage sind, den Konsens zu übertreffen, mit dem Ziel, eine Performance zu erzielen, die über dem Benchmark liegt", erkläre der Experte.



Aktuell setze Mondani in Frankreich aufgrund von Positionen in den Bereichen Rüstung, Luxus, IT und Autobahnen auf "long". "Auch für Irland fahren wir eine Long-Position. Dies spiegelt sich in unseren Investments in globale Unternehmen sowie Banken, Hotels und Wohnungsbau wider, die von den inländischen Trends profitieren sollten. Dagegen haben wir Short-Positionen bei einigen schwedischen Bauunternehmen sowie einigen Medienunternehmen, Postdiensten und Einzelhändlern in Großbritannien", so Mondani weiter.



Aus Branchensicht sehe der Experte Chancen im Einzelhandel, sowohl im Lebensmittel- als auch im Bekleidungssektor. "Die Online-Konkurrenz erweist sich als ein Faktor, der das Potenzial hat, die Margen vieler Betreiber deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig halten wir einige Short-Positionen bei zyklischen Werten, bei denen die Bewertungen bisher nicht von der Verlangsamung der Konjunkturindikatoren beeinflusst wurden", schließe der Experte. (26.07.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Rund acht Prozent für 2018 und 2019: So lautet die Prognose für das durchschnittliche Gewinnwachstum europäischer Unternehmen angesichts der Ergebnisse der aktuellen Halbjahres-Berichtssaison, so die Experten von GAM.Die jüngste Korrektur bei wichtigen Indikatoren für künftiges Wachstum sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten - darunter die Sorge über einen möglichen Handelskrieg, die politische Situation in Italien, die Umsetzung des Brexit und Krisenherde in einigen Schwellenländern würden jedoch darauf hindeuten, dass die Erwartungen an das Gewinnwachstum nach unten korrigiert werden könnten. Gianmarco Mondani, Chief Investment Officer des Non-Directional-Equity-Teams und Manager europäischer Long- und Long-/Short-Aktienstrategien bei GAM Investments, bleibe angesichts einiger chancenreicher Sektoren dennoch recht optimistisch: "Wir glauben, dass eine globale Rezession vermieden wird und die Unternehmensgewinne ein moderates Wachstum aufweisen werden."