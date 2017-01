Der Konzern wird seine finalen Jahresergebnisse und seinen Finanzausblick für das Jahr 2017 am 9. März veröffentlichen und im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenzen erörtern. Am Vortag dieser Veranstaltungen wird der Aufsichtsrat über den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2016 entscheiden.



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren.







Metzingen (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS vorläufige Quartalszahlen Q4: Modekonzern auf dem richtigen Weg - AktiennewsDer Umsatz des HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ging im vierten Quartal auf vorläufiger, nicht testierter Basis und bereinigt um Währungseffekte um 1% zurück. In Euro betrug der Umsatz 725 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Auf vorläufiger, nicht testierter Basis erzielte HUGO BOSS damit im Gesamtjahr einen Umsatz von 2.693 Mio. EUR, was einem Minus von 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf währungsbereinigter Basis lag der Rückgang bei 2%. Vorbehaltlich des noch andauernden Jahresabschlusses geht der Konzern davon aus, dass das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten) im Jahr 2016 am oberen Ende der Prognosespanne liegen wird. HUGO BOSS hatte im November die Erwartung eines Ergebnisrückgangs zwischen 17% und 23% gegenüber Vorjahr bekräftigt (bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten 2015: 594 Mio. EUR).Mitteilende Person:Judith Eckl,Director Legal, Compliance and Risk ManagementInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von HUGO BOSS hat sich im vierten Quartal gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf weiter verbessert. Insbesondere im eigenen Einzelhandel erzielte der Konzern Fortschritte. Das operative Ergebnis wird daher im Jahr 2016 voraussichtlich am oberen Ende der Prognosespanne liegen.Im vierten Quartal gingen die Umsätze des Konzerns auf vorläufiger Basis und bereinigt um Währungseffekte um 1% zurück. In Euro betrug der Umsatz 725 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.In Europa stieg der Umsatz vor allem dank eines robusten Wachstums in Großbritannien währungsbereinigt um 2%. Auch in Deutschland entwickelte sich das Geschäft positiv. In der Region Amerika sanken die Umsätze im vierten Quartal in lokalen Währungen um 14%. Asien lag hingegen währungsbereinigt um 5% über Vorjahr. Auf dem chinesischen Festland erzielte HUGO BOSS auf vergleichbarer Fläche und ohne Währungseffekte einen Umsatzanstieg von fast 20%.Im eigenen Einzelhandel (inklusive Outlets und Online-Stores) legte der Umsatz im vierten Quartal währungsbereinigt um 4% zu. Flächen- und währungsbereinigt nahm er zwar um 3% ab, jedoch fiel der Rückgang damit deutlich niedriger aus als im bisherigen Jahresverlauf. Der Umsatz im Großhandelsgeschäft lag auf währungsbereinigter Basis um 13% unter Vorjahr. Fortgesetzte Bereinigungen der Distribution in den USA hatten darauf einen wesentlichen Einfluss.Auf vorläufiger, nicht testierter Basis erzielte HUGO BOSS damit im Gesamtjahr einen Umsatz von 2.693 Mio. EUR, was einem Minus von 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf währungsbereinigter Basis lag der Rückgang bei 2%. Vorbehaltlich des noch andauernden Jahresabschlusses geht der Konzern davon aus, dass das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten) im Jahr 2016 am oberen Ende der Prognosespanne liegen wird. HUGO BOSS hatte im November die Erwartung eines Ergebnisrückgangs zwischen 17% und 23% gegenüber Vorjahr bekräftigt (bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten 2015: 594 Mio. EUR).