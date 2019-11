Der Gewinn des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) (+1,1%) sei deutlich gesunken. Die Konzernspitze habe dies besonders auf gestiegene Vertriebs- und Marketingkosten zurückgeführt.



Alle Geschäftsbereiche des Nahrungsmittelproduzenten und Einzelhändlers Associated British Foods (ISIN: GB0006731235, WKN: 920876, Ticker-Symbol: AFO1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: ASBFF) (+6,0%) außer der Zuckersparte hätten im vergangenen Jahr umsatzseitig mit einem Plus überzeugt.



Das italienische Kreditinstitut Intesa (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) (+1,5%) habe die Marktteilnehmer beim Umsatz sowie beim Gewinn positiv überrascht und den Ausblick bestätigt.



Der Botox-Hersteller Allergan (ISIN: IE00BY9D5467, WKN: A14U12, Ticker-Symbol: A60) (+0,4%) habe solide Zahlen geliefert und seine Umsatzprognose nach oben korrigiert.



Die Anteilsscheine des Goldproduzenten Newmont Goldcorp (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) (-2,8%) seien unter Druck geraten, nachdem der Konzern das Produktionsziel gekürzt und eher enttäuschende Zahlen berichtet habe. (06.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das Modeunternehmen HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) (-2,7%) enttäuschte beim Umsatz leicht und beim Gewinn deutlich, bestätigte jedoch den Ausblick für das Gesamtjahr und stellte höhere Gewinne im vierten Quartal in Aussicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) (-2,4%) habe solide Quartalszahlen berichtet, der Ausblick für das kommende Jahr habe Analysten jedoch enttäuscht.Die spanische Telefónica (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) (-1,0%) sei im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Grund dafür seien höher als erwartete Konzernumbaukosten.