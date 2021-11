ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel. (25.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) charttechnisch unter die Lupe.Die untere Umkehr und den langfristigen Gezeitenwandel der HUGO BOSS-Aktie hätten sie mehrfach konstruktiv begleitet. Mit dem Sprung über den flachen, seit dem Jahr 2015 bestehenden Baissetrend (akt. bei 53,46 EUR) sei dem Papier jüngst nochmals ein wichtiges charttechnisches Ausrufezeichen gelungen. Übergeordnet könne damit die Korrektur seit dem Jahr 2015 sogar als langgezogene, trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Die hohe Relative Stärke sowie der freundlich zu interpretierende MACD würden dem Titel zusätzlichen Rückenwind geben. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Die horizontalen Marken bei rund 50 EUR würden zusammen mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des letzten Kursrutsches von 2018 bis 2020 (50,26 EUR) einen wichtigen Haltebereich finden. Da bei einem Rebreak dieser Unterstützungszone auch der eingangs beschriebene Abwärtstrendbruch passé wäre, biete sich dieses Level als nachgezogene Stop-Loss-Marke für bestehende Engagements an. Im Sinne eines aktiven Money Managements sei dies umso wichtiger, da sich die Aktie seit November vergangenen Jahres in der Spitze verdreifacht habe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:56,14 EUR -0,35% (25.11.2021, 09:48)XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:55,88 EUR -0,64% (25.11.2021, 09:36)