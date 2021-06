Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

46,90 EUR +0,86% (01.06.2021, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

46,89 EUR +0,54% (01.06.2021, 16:14)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (01.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.HUGO BOSS habe eine beeindruckende Rally hingelegt. So habe die Aktie in den vergangenen drei Monaten rund 43 Prozent an Wert gewonnen. Kurstreiber seien zum einen besser als erwartete Zahlen gewesen, zum anderen die Erfolgsbilanz des neuen Chefs, Daniel Grieder, der heute offiziell starte. Und: Analysten würden immer noch Potenzial für den Titel sehen.Konkret hat RBC das Kursziel für Hugo Boss von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain habe die Zielerhöhung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren, längerfristigen Umsatzerwartungen sowie einem strategischen Bewertungsaufschlag begründet. Der neue Konzernchef Daniel Grieder dürfte den Fokus auf das Umsatzwachstum legen."Ich freue mich sehr, diese spannende Position ab heute zu übernehmen und HUGO BOSS in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Es hat mich während meiner gesamten Karriere beeindruckt und inspiriert, wie das Unternehmen mit seiner langjährigen, einzigartigen Tradition die Modebranche geprägt hat", lasse der 59-Jährige zum Start wissen. Sein Ziel sei es, das Modeunternehmen schnell und dabei "nachhaltig weiterzuentwickeln" und in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Teams weltweit das volle Potenzial der Marken auszuschöpfen".Der Aufsichtsrat habe Grieder vor rund einem Jahr für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstandsvorsitzenden des Modekonzerns bestellt. Seit dem 1. Oktober 2020 habe Finanzvorstand Yves Müller interimsweise die Funktion des Vorstandssprechers übernommen.Daniel Grieder sei bis Juni vergangenen Jahres mehr als zwanzig Jahre für Tommy Hilfiger tätig gewesen. Er sei unter anderem für die erfolgreiche Etablierung der Marke Tommy Hilfiger auf dem europäischen Markt verantwortlich gewesen und sei ab 2008 zum CEO von Tommy Hilfiger Europe ernannt worden. Zudem sei ihm das Kunststück gelungen, auch Frauen für das Label zu begeistern. So stehe die Damenmode mittlerweile rund 40 Prozent der Erlöse.HUGO BOSS habe große Fortschritte erzielt, habe sich intelligent verschlankt und habe nun en top einen neuen Chef mit eingebauter "Erfolgs-Garantie". Grieder habe ja zuletzt bereits angekündigt, dass unter seiner Regie sich die Umsätze in den kommenden fünf Jahren verdoppeln würden.Anleger bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 50,00 Euro. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link