ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (09.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktie rauscht in die Tiefe! AktienanalyseDer Umsatztrend bei HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) zeigt wieder nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach der Stagnation im Auftaktquartal seien die Erlöse im zweiten Jahresviertel um drei Prozent auf 653 Mio. Euro geklettert. Ohne den Einfluss des starken Euro hätte das Plus sogar bei sechs Prozent gelegen. Besonders gut sei es in Großbritannien, den Benelux-Staaten und in China gelaufen. Aber auch in Deutschland habe der Konzern Fortschritte gemacht. Nach einem Minus von fünf Prozent habe BOSS nun ein kleines Umsatzplus von zwei Prozent erreicht. Das bereinigte EBITDA sei indes um ein Prozent auf 106 Mio. Euro gesunken. Neben dem starken Euro hätten Investitionen in die Produktqualität und die Digitalisierung das Ergebnis gebremst. Unter dem Strich sei ein Überschuss von 54 Mio. Euro hängen geblieben - sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Die Erwartungen seien damit verfehlt worden - mit entsprechenden Folgen für den Aktienkurs. Auf Monatssicht rauschte das Papier von HUGO BOSS um fast sieben Prozent in die Tiefe, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2018)