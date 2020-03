Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

30,32 EUR -7,33% (12.03.2020, 12:32)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktie klar unterbewertet - AktienanalyseImmer mehr Unternehmen bekommen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF): In China und Hongkong seien seit Ende Januar etwa die Hälfte der 150 eigenen Verkaufspunkte geschlossen, die übrigen hätten ihre Öffnungszeiten stark einschränken müssen, so Vorstandschef Mark Langer. Zudem registriere man momentan einen deutlichen Rückgang der Umsätze in weiteren wichtigen Märkten. Zwar gehe das Unternehmen trotz der anhaltenden Unsicherheit bis dato davon aus, dass sich die Geschäfte bis zur Jahresmitte größtenteils wieder normalisieren würden. Dennoch werde über das Jahr gesehen mit Belastungen gerechnet. HUGO BOSS peile daher 2020 bestenfalls ein Umsatzplus von zwei Prozent an, halte aber auch eine Stagnation für möglich. Das operative Ergebnis (EBIT) werde in einer Spanne von 320 bis 350 Mio. Euro gesehen. 2019 seien die Erlöse währungsbereinigt um zwei Prozent auf 2,9 Mrd. Euro geklettert. Das EBIT sei um vier Prozent auf 333 Mio. Euro zurückgegangen.Ob der Modekonzern tatsächlich so glimpflich davon komme, bleibe abzuwarten. Herbert Sturm von der DZ BANK habe da so seine Zweifel: Die Pandemie werde 2020 deutlich negative Ergebniseffekte bei dem Modekonzern nach sich ziehen, vermute der Analyst in seiner jüngsten Studie. Insofern habe er seine Gewinnschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre jeweils deutlich nach unten revidiert. In einem seien sich die Analysten aber einig: Auf dem aktuellen Niveau sei der Titel klar unterbewertet.Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt derzeit bei 51,59 Euro - gut 69 Prozent über dem aktuellen Kurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2020)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:30,29 EUR -8,02% (12.03.2020, 12:33)