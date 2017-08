Bei einer um 10 Basispunkte stärkeren Rohertragsmarge von 67,7 Prozent sei das operative Ergebnis (EBIT) um 113,3 Prozent (YoY) auf EUR 80,6 Millionen gestiegen. Dieser Anstieg sei vor allem auf die Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge zurückzuführen. Seien im 2. Quartal 2016 noch Verluste in Höhe von EUR 57,4 Millionen ausgewiesen worden, liege in der aktuellen Periode ein Ertrag von EUR 6,3 Millionen vor. Das Unternehmen habe im Vergleich zur ursprünglichen Planung günstigere Konditionen bei der vorzeitigen Beendigung der Mieterträge erzielen können. Somit habe die im 2. Quartal 2016 gebildete Rückstellung im Berichtszeitraum reduziert werden können. Das Konzernergebnis habe so auf ein Plus von EUR 57,6 Millionen steigen können (+418,9% YoY).



Einen negativen Einfluss habe dabei der europäische Markt mit einem Ergebnisrückgang von 6 Prozent und einer um 140 Basispunkte leichteren EBITDA-Marge von 28,6 Prozent gehabt. Die beste Entwicklung habe es in der Region Asien/Pazifik gegeben, welche von der positiven Umsatzentwicklung und einem unterproportionalen Anstieg der Vertriebs- und Marketingaufwendungen profitiert habe. Bei einer positiven Ergebnisentwicklung von 30 Prozent (YoY) habe die EBITDA-Marge mit 23,3 Prozent um 340 Basispunkte über dem Vorjahreswert gelegen (Q2 2016: 19,9%).



Seine Prognose für das Gesamtjahr 2017 habe das Management von HUGO BOSS bestätigen können. Man habe den Umsatz- und Ergebnisausblick bekräftigt, sogar niedriger als bisher erwartete Investitionen (zwischen EUR 130 Mio. und EUR 150 Mio.) und somit höhere Free Cashflows von rund EUR 250 Millionen (vorher: EUR 220 Mio.) ausgewiesen. "Unsere strategische Neuausrichtung beginnt zu greifen. Das zweite Quartal ist erfreulich verlaufen. Vor allem in den USA und im Online-Geschäft haben wir deutlich Fortschritte gemacht", habe Mark Langer, Vorstandsvorsitzender des Konzerns, gesagt.



Das Online-Geschäft habe HUGO BOSS im ersten Quartal noch enorme Sorgen bereitet. Es sei durch sinkende Besucherzahlen, welche aus technischen Problemen und ein falsches Produktangebot resultiert hätten, um 27 Prozent eingebrochen. Im aktuellen Quartal habe das Unternehmen jedoch einen Umsatzanstieg von 9 Prozent im eigenen Online-Geschäft erzielen können.



Weiter habe Langer gesagt: "Die neue Markenstrategie ist vom Handel sehr positiv aufgenommen worden. Damit haben wir ein wichtiges Zwischenziel unserer strategischen Neuausrichtung erreicht."



Experten hätten größtenteils von sehr guten Zahlen gesprochen, das Ergebnis je Aktie sei höher als erwartet ausgefallen und die Entwicklung in China habe überzeugen können. So sei die Aktie des Modekonzerns nach Veröffentlichung um rund 7 Prozent angestiegen.



Derzeit notiere die Aktie mit einem KGV von 19,70 um die EUR 71,10 und weise eine Marktkapitalisierung von rund EUR 5 Milliarden auf (Stand: 03.08.2017). Zwölf Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy", 19 auf "hold" setzen und vier würden zu "sell" raten. Sie setzen das durchschnittliche Kursziel mit EUR 69,23 knapp unter den aktuellen Preis, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 04.08.2017).



Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

72,76 EUR +1,62% (04.08.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

71,851 EUR +0,57% (04.08.2017, 22:25)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren.

