Kurzprofil HUBER+SUHNER:



HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) ist ein führender internationaler Hersteller und Anbieter von Komponenten und Systemen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Mit Hauptsitz in der Schweiz, 25 Gesellschaften und zahlreichen Vertretungen in über 60 Ländern weltweit, ist HUBER+SUHNER nahe bei seinen Kunden. Die Aktien der HUBER+SUHNER sind an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) in Zürich kotiert. (21.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - HUBER+SUHNER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN).Die Ergebnisse von Radio Frequency und Fiber Optics seien im GJ16 besser als erwartet ausgefallen, sodass der Analyst ein größeres Vertrauen in ein nachhaltiges Wachstum und hohe EBIT-Margen habe. Bei FO dürften die EBIT-Margen den Zenit erreichen, da der Analyst noch etwas Gegenwind erwarte (z.B. durch Polatis oder weniger Projekte, bei denen H+S einziger Lieferant sei).Low Frequency schwächer: Verbesserungen seien bei China Railway sichtbar geworden, aber der Analyst glaube, dass der Turnaround langsamer vonstattengehen werde, als ursprünglich erwartet. Daher senke er seine Wachstumsschätzungen und erwarte entgegen dem inoffiziellen mittelfristigen Ziel von 6 bis 8% für GJ 2017 eine Seitwärtsentwicklung bei Umsatz und EBIT-Marge.Der erwartete sprunghafte Anstieg der EBIT-Margen könnte durch die Umstellung der Rechnungslegung auf Swiss GAAP FER zu erklären sein. Diese habe einzig buchhalterische Auswirkungen, u.a. indem immaterielle Vermögenswerte und Goodwill mit dem Eigenkapital verrechnet würden, wodurch sich auch die Abschreibungen im Zusammenhang mit Übernahmen in der Gewinn- und Verlustrechnung reduzieren würden (VontE CHF 5 bis 6 Mio. p.a.). Das heiße, man sollte die Ergebnisse für GJ 2017 mit der EBIT-Marge von 9,5% aus GJ 2016 auf Basis von Swiss GAAP FER vergleichen.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, wiederholt sein "buy"-Rating für die HUBER+SUHNER-Aktie. (Analyse vom 21.03.2017)Börsenplätze HUBER+SUHNER-Aktie: