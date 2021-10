London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

444,95 GBp +0,43% (26.10.2021, 11:55)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (26.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Jan Lennertz, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF).Das Q3-Zahlenwerk sei operativ teilweise deutlich besser als erwartet ausgefallen, was sich auf die Auflösung von Risikovorsorge sowie den deutlichen Anstieg der Erträge aus Beteiligungen und Joint Ventures zurückführen lasse. Auf Segmentebene habe eine größtenteils deutliche Ergebnisverbesserung in allen Geschäftsbereichen verzeichnet werden können. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten nach Erachten des Analysten insgesamt eine teilweise deutliche Verbesserung zum letzten Jahr aufgezeigt.Zudem habe HSBC die Guidance für 2022 größtenteils bestätigt. Zuzüglich zum bestätigten vorgezogenen Dividendenprogramm (Start in 2021) plane die Bank nun ein Aktienrückkaufprogramm, welches ein Volumen von bis zu 2,0 Mrd. USD umfassen und bereits demnächst begonnen werden solle. Lennertz passe seine Prognosen (EPS 2021e: 0,57 (alt: 0,53) USD; DPS 2021e: unverändert 0,25 USD; EPS 2022e: 0,54 (alt: 0,55) USD; DPS 2022e: unverändert 0,28 USD) teilweise an.Bei einem von uns erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die HSBC-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 4,25 GBP auf 4,50 GBP erhöht. (Analyse vom 26.10.2021)Börsenplätze HSBC-Aktie:Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:5,27 EUR +0,57% (26.10.2021, 11:47)