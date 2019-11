XETRA-Aktienkurs HP-Aktie:

18,10 EUR +0,79% (19.11.19, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

18,02 EUR -0,25% (19.11.19, 14:32)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

20,00 USD -0,05% (19.11.19, 14:38, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (19.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Jeriel Ong von der Deutschen Bank:Jeriel Ong, Aktienanalyst von Deutsche Bank, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) zu halten.Der Brief von HP Inc. an Xerox könne als Signal für eine Offenheit gegenüber einer Kombination der Aktivitäten beider Unternehmen verstanden werden, so die Analysten von Deutschen Bank. Die Zurückweisung einer Übernahmeofferte von Xerox reduziere jedenfalls die Chancen von Xerox die übernehmende Gesellschaft zu werden.Unklar sei, ob die Erhöhung des Angebots die Chancen auf einen Deal verbessere, da sich HP um die Schuldenlast sorge.Analyst Jeriel Ong ist der Auffassung, dass ein Zusammengehen Sinn ergeben würde, falls HP die übernehmende Gesellschaft repräsentieren würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: