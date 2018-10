Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.

Chicago - HP-Aktienanalyse von Analyst Ananda Baruah von Loop Capital: Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ananda Baruah, Aktienanalyst bei Loop Capital, die Aktien von HP Inc. weiterhin zum Kauf. Die Analysten von Loop Capital äußern sich nach dem Analystentag von HP Inc. und den Aussagen zu 2019 positiv. Abgesehen von einem "normalisierten" PC-Geschäft habe das Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten in den aufstrebenden Bereichen industrieller Druck und 3D Druck. Analyst Ananda Baruah setzt das Kursziel für die HP-Aktie von 28,00 auf 30,00 USD herauf.