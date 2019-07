Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

19,314 EUR +1,48% (26.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

19,202 EUR -0,72% (29.07.2019, 08:00)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

21,52 USD +0,89% (26.07.2019, 22:02)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (29.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HP: Kaufsignal wartet! ChartanalyseWertpapiere des US-Technologiekonzerns HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) sind in den letzten Wochen an einem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend 2018 hängen geblieben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dadurch würden sich zeitgleich aber auch wieder frische Chancen auf der Oberseite ergeben, zumal der EMA 50/200 bereits überwunden worden seien.Ein Blick auf den Wochenchart zeige einen langfristigen Aufwärtstrend bestehend seit Ende 2012, innerhalb dessen HP von 5,15 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 27,08 US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte 2018 habe zulegen können. Anschließend habe die Marktschwäche ihren Tribut gefordert und drücke den Kurs bis Ende Mai dieses Jahres auf die markante Unterstützungszone um 18,70 US-Dollar wieder abwärts. An dieser Stelle habe sich HP jedoch stabilisieren und an seinen kurzfristigen Abwärtstrend sowie über den 50-Wochen-Durchschnitt wieder ansteigen können. Ein Ausbruch über diese Trendlinie könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen und auf mittelfristiger Basis Long-Positionen wieder attraktiv machen.Für ein nachhaltiges Kaufsignal sollte zunächst ein Kursanstieg mindestens über 22 US-Dollar abgewartet werden. Nur so ließe sich Aufwärtspotenzial in den Bereich der Jahreshochs von 24,09 US-Dollar ableiten und über entsprechende Long-Positionen gewinnbringend nachhandeln.Bis zu den nächsten Quartalszahlen (21.08.2019) sei es noch ein gutes Stück weit hin. Spekulativ orientierte Investoren können über passende Zertifikate bei einem Kursstand der HP-Aktie oberhalb von 22 US-Dollar auf einen Kursschub bis 24 US-Dollar setzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Als Verlustbegrenzung werde das Niveau von 21,40 US-Dollar angesetzt. Diese Handelsidee richte sich jedoch an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die auch entsprechend Zeit und Geduld mitbringen würden. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: