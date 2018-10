Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

ISIN HP-Aktie:

WKN HP-Aktie:

Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.



New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Paul Coster, Aktienanalyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L105, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nur noch eine neutrale Haltung.Trotz der exzellenten Durchführung der Geschäfte fehlt den Analysten von J.P. Morgan Securities bei HP Inc. nach der Kapitalmarkttagung und Aussagen zu 2019 eine ausreichende Anzahl von Katalysatoren.Nach den im bisherigen Jahresverlauf erzielten Kurssteigerungen sollten Anleger Gewinne mitnehmen, so der Analyst Paul Coster.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer HP-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "neutral" zurück, erhöhen jedoch das Kursziel von 28,00 auf 29,00 USD.Börsenplätze HP-Aktie:XETRA-Aktienkurs HP-Aktie:22,29 EUR -3,92% (05.10.2018, 14:45)