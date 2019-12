Börsenplätze HP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

18,05 EUR +2,46% (04.12.2019, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

17,99 EUR +2,04% (04.12.2019, 16:02)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

19,96 USD +1,32% (04.12.2019, 16:14)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (04.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Technologiekonzerns HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn die Rede von Carl Icahn sei, so laufe es dem ein oder anderen CEO kalt den Rücken herunter, denn der 83-Jährige zähle zu den sogenannten Corporate Raidern. Seine Strategie: günstig in ein Unternehmen einkaufen und dann mächtig Dampf machen, um den Wert des Investments zu steigern. So auch beim Druckerurgestein HP. Hier sei Icahn mit rund elf Prozent (1,2 Milliarden Dollar) beteiligt und wende sich nun nach der vorerst abgeblasenen Übernahme durch Xerox in einem offenen Brief an alle HP-Aktionäre."Weil ich keine andere plausible Erklärung für HPs Ablehnung des Angebots habe, frage ich mich, ob dies nur eine Verzögerungstaktik ist, mit dem Ziel, die lukrativen Positionen in den Vorstandsetagen zu behalten, die durch eine Übernahme gefährdet wären", so Icahn in seinem Brief an die Aktionäre.Im November habe Xerox dem angeschlagenen Druckerhersteller HP ein Angebot zur Übernahme gemacht, die HP allerdings sofort abgelehnt habe. Daraufhin habe Xerox angekündigt, die 30-Milliarden-Dollar-Offerte direkt den HP-Aktionären unterbreiten zu wollen.Nun, da sich der illustre Aktivist Carl Icahn eingeschaltet habe, könnte es für den HP-Vorstand unangenehm werden. Bei eBay sei es Icahn bei einer Beteiligung von nur 2,5 Prozent bereits gelungen, den Vorstand dazu zu bringen, den Bezahldienst PayPal auszugliedern.Die HP-Aktie sei nach der Xerox-Offerte angesprungen und habe anschließend im Bereich der 20 Dollar konsolidiert. Die Druckerbranche habe seit einigen Jahren mit einigen strukturellen Problemen zu kämpfen. Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen könnte dabei neue Synergien freisetzen.Konservative Anleger sollten die HP-Aktie dennoch vorerst meiden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link